Сборная Украины по гандболу впервые за десять лет вышла на чемпионат Европы

Украинские гандболисты завоевали путевку на Евро-2020.

Мужская сборная Украины по гандболу вышла на чемпионат Европы-2020.

В заключительном туре отбора на чемпионат Европы украинцы на выезде проиграли сборной Черногории (21:27).

Тем не менее, подопечные Сергея Бебешко пробились на турнир, с шестью набранными очками став одной из четырех лучших команд, которые заняли в своих отборочных группах третьи места.

Из одной группы с Украиной на Евро-2020 также пробились Дания и Черногория, а Фарерские острова остались за бортом турнира.

Сборная Украины сыграет на чемпионате Европы впервые с 2010 года.

"Выход на чемпионат Европы - это победа всего украинского гандбола. В последние десять лет команда не выходила на топ-турниры, и теперь это удалось. Это успех. Мы попали в сложную отборочную группу, и, считаю, сыграли здесь успешно", - отметил Бебешко, которого цитирует официальный сайт ФГУ.

Чемпионат Европы пройдет в январе 2020 года в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции.

УНИАН ранее также сообщал о том, что лучший гандбольный клуб Украины будет выступать в зарубежной лиге.