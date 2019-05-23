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МОК решил судьбу бокса на Олимпийских играх-2020

10:48, 23 мая 2019
Бокс
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Бокс на Олимпиаде-2016 / aiba.org

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал не исключать бокс из программы Олимпийских игр-2020, которые пройдут в Токио.

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

При этом Международная ассоциация бокса (AIBA) будет лишена официального признания в связи с финансовыми проблемами, а также проблемами в управлении организацией и судействе.

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У AIBA будет отобрано право на организацию олимпийского турнира, включая квалификационные турниры. Ей будет заниматься специально созданная рабочая группа во главе с членом МОК Моринаре Ватанабе.

"Это решение принято в интересах спортсменов. Мы хотим, чтобы они могли осуществить свою мечту и принять участие в Олимпиаде в Токио", - отметил президент МОК Томас Бах.

Данное решение еще должно быть официально утверждено в ходе сессии МОК в июне 2019 года.

Отметим, что бокс входит в программу Олимпийских игр с 1904 года. Начиная с ОИ-2006 в соревнованиях разрешено участвовать не только спортсменам-любителям, но и профессионалам.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Милан и Стокгольм претендуют на проведение Олимпиады-2026.

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Теги: #бокс#МОК