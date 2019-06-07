Украинец Бондаренко завоевал золотую медаль на этапе Бриллиантовой лиги

Прыгун в высоту Богдан Бондаренко впервые за три года выиграл этап "Бриллиантовой лиги".

Украинский легкоатлет Богдан Бондаренко завоевал золотую медаль на четвертом этапе "Бриллиантовой лиги" в Риме.

Украинец показал результат 2 метра 31 сантиметр, повторив рекорд текущего сезона в мире. Для победного результата Бондаренко понадобилось пять прыжков.

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Вторым стал сириец Майд Эддин Газаль (2,28), а третьим - представитель Беларуси Максим Недосеков (2,28).

Эта победа стала для Бондаренко первой за три года на этапах "Бриллиантовой лиги". В предыдущий раз украинец побеждал также в Риме в 2016 году.

Напомним, что Бондаренко долго не выступал из-за травмы. Этап в Риме стал для украинца вторым стартом после почти двухлетнего перерыва.

УНИАН ранее также сообщал о том, что на этапе "Бриллиантовой лиги" в Стокгольме серебряную медаль завоевала украинка Юлия Левченко.