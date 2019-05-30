Украинка Левченко завоевала серебро на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

В Стокгольме другая украинская прыгунья Ярослава Магучих показала четвертый результат.

В четверг в Стокгольме состоялся третий этап престижного легкоатлетического турнира «Бриллиантовая лига». Украинка Юлия Левченко завоевала серебро в прыжках в высоту.

Юлия Левченко показала второй результат, преодолев высоту 1.90 м. Победила в Стокгольме спортсменка с нейтральным статусом Мария Ласицкене – 1.92.

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Другая украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих, победившая на первом этапе "Бриллиантовой лиги" в Катаре, на этот раз взяла высоту 1.83 м и заняла 4-е место.

Украинец Сергей Никифоров стал седьмым в прыжках в длину. Его лучшая попытка – 7.97 м. Победил в этом виде швед Тобиас Монтлер – 8.22 м.

Украинка Ольга Ляхова в беге на 1500 метров финишировала 12-й, уступив победительнице Лори Мюир (Великобритания) 18 секунд.

Следующий, четвертый этап «Бриллиантовой лиги» состоится 6 июня в Риме.