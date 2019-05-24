Украинка Ястремская уверенно обыграла 11-ю ракетку мира и сыграет в финале турнира в Страсбурге

Это третий финал в карьере молодой украинской теннисистки.

19-летняя украинская теннисистка, 42-я ракетка мира Даяна Ястремская вышла в финал турнира серии WTA International в Страсбурге, обыграв в полуфинале 11-го номера мирового рейтинга Арину Соболенко из Беларуси.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, сообщает Большой теннис Украины.

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Теннисистки провели на корте 1 час и 26 минут. За это время молодая украинка выполнила 2 эйса, допустила столько же двойных ошибок и выиграла 3 гейма на приеме. Белоруска сделала 5 эйсов, 9 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также реализовала 1 брейк-поинт.

В финале соперницей Ястремской станет победительница пары Хлоэ Паке (№223 WTA) – Каролин Гарсия (№24 WTA).

Ястремская третий раз в карьере сыграет в финале турниров WTA. Предыдущие два решающих матча она выиграла.

Напомним, после Страсбурга украинка отправится на Ролан Гаррос, где уже известна ее соперница в первом круге.