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Украинские теннисистки получили первых соперниц на Ролан Гаррос

23:25, 23 мая 2019
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Элина Свитолина сыграет с Винус Уильямс / фото: j48tennis.net

Об этом сообщает btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая получила девятый номер посева, на старте турнира встретится с американкой Винус Уильямс (№52 в рейтинге WTA).

Леся Цуренко будет посеяна под №27 и встретится с канадкой Эжени Бушар (№77). 

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42-ю ракетку мира Даяну Ястремскую, которая дебютирует на Ролан Гаррос, в первом круге ждет встреча с испанкой Карлой Суарес-Наварро (№28).

Катерина Козлова, которая является 66-й ракеткой мира, первый матч на турнире сыграет с одной из победительниц квалификации.

Интересно, что уже во втором круге может состояться украинское дерби - Свитолина и Козлова встретятся на корте друг с другом, если преодолеют первый раунд.

Еще одна украинка Катерина Завацкая пробилась в финал квалификации турнира и также может попасть в основную сетку.

Ролан Гаррос пройдет с 26 мая по 8 июня.

УНИАН также сообщал о том, что Даяна Ястремская пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге.

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Теги: #теннис#Ролан Гаррос#Катерина Козлова#Элина Свитолина#Леся Цуренко#Даяна Ястремская