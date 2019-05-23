Украинские теннисистки получили первых соперниц на Ролан Гаррос

Состоялась жеребьевка основной сетки Отрытого чемпионата Франции.

Украинские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу Ролан Гаррос.

Об этом сообщает btu.org.ua.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая получила девятый номер посева, на старте турнира встретится с американкой Винус Уильямс (№52 в рейтинге WTA).

Леся Цуренко будет посеяна под №27 и встретится с канадкой Эжени Бушар (№77).

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42-ю ракетку мира Даяну Ястремскую, которая дебютирует на Ролан Гаррос, в первом круге ждет встреча с испанкой Карлой Суарес-Наварро (№28).

Катерина Козлова, которая является 66-й ракеткой мира, первый матч на турнире сыграет с одной из победительниц квалификации.

Интересно, что уже во втором круге может состояться украинское дерби - Свитолина и Козлова встретятся на корте друг с другом, если преодолеют первый раунд.

Еще одна украинка Катерина Завацкая пробилась в финал квалификации турнира и также может попасть в основную сетку.

Ролан Гаррос пройдет с 26 мая по 8 июня.

УНИАН также сообщал о том, что Даяна Ястремская пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге.