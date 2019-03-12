Главный тренер сборной Украины по баскетболу Мурзин подал в отставку

Под руководством Евгения Мурзина сборная не смогла решить задачу выхода в финальную часть ЧМ-2019.

Мужская сборная Украины по баскетболу осталась без главного тренера. Евгений Мурзин, делая отчет о проделанной работе во время Исполкома ФБУ, подал в отставку.

Об этом сообщает sport.ua.

Президиум ФБУ принял отставку Мурзина, который, напомним, не сумел вывести команду на чемпионат мира-2019. По словам президента ФБУ Михаила Бродского, новый тренер сборной Украины будет назначен до 1 июня.

Евгений Мурзин руководил сборной Украины с июня 2015 года. За это время он работал с командой на двух Евробаскетах, в частности, на Евро-2017 вывел сборную в 1/8 финала. Под руководством Мурзина сборная не смогла решить задачу выхода в финальную часть ЧМ-2019.