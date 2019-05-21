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Британские хоккеисты спели оскорбительную песню в свой адрес после важной победы (видео)

14:41, 21 мая 2019
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Сборная Великобритании / REUTERS

Хоккеисты сборной Великобритании, которые в своем заключительном матче чемпионата мира-2019 обыграли сборную Франции, спели про себя оскорбительную песню.

Видео было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте IIHF.

Сразу после финальной сирены британцы начали петь "Мы дерьмо и знаем это".

Напомним, Великобритания обыграла Францию в овертайме со счетом 4:3, уступая по ходу матча со счетом 0:3. Благодаря этому британцам удалось сохранить прописку в элитном дивизионе, тогда как французы понизились в классе.

Интересно, что один из британских интернет-магазинов уже выпустил футболки с надписью "Мы дерьмо и знаем это".

Как сообщал УНИАН, элитный дивизион чемпионата мира по хоккею также покинула сборная Австрии.

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Теги: #хоккей#ЧМ-2019 по хоккею