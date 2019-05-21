Британские хоккеисты спели оскорбительную песню в свой адрес после важной победы (видео)
Хоккеисты сборной Великобритании, которые в своем заключительном матче чемпионата мира-2019 обыграли сборную Франции, спели про себя оскорбительную песню.
Видео было опубликовано в официальном Twitter-аккаунте IIHF.
Сразу после финальной сирены британцы начали петь "Мы дерьмо и знаем это".
Напомним, Великобритания обыграла Францию в овертайме со счетом 4:3, уступая по ходу матча со счетом 0:3. Благодаря этому британцам удалось сохранить прописку в элитном дивизионе, тогда как французы понизились в классе.
Интересно, что один из британских интернет-магазинов уже выпустил футболки с надписью "Мы дерьмо и знаем это".
Pure. Joy. @TeamGBicehockey#IIHFWorldspic.twitter.com/wBSIfrLxtt— IIHF (@IIHFHockey) 20 мая 2019 г.
Как сообщал УНИАН, элитный дивизион чемпионата мира по хоккею также покинула сборная Австрии.