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День матери: как ведущие украинские спортсменки поздравили своих мам с праздником (фото)

17:05, 12 мая 2019
Другое
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Instagram Элины Свитолиной

Поздравление от Элины Свитолиной.

Everyday is #MothersDay💙♾

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Еще одна украинская теннисистка 16-летняя Марта Костюк тоже поздравляет маму.

Любит и ценит свою маму также и вторая ракетка Украины Леся Цуренко.

Пожалуй, сильнейший теннисный дуэт Украины - сестры Надежда и Людмила Киченок - со своей мамой Еленой.

Отметим, что День матери в Украине отмечается традиционно во второе воскресенье мая. 

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Теги: #День матери#Элина Свитолина#Леся Цуренко#Тарас Степаненкопогода в Киеве