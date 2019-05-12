День матери: как ведущие украинские спортсменки поздравили своих мам с праздником (фото)
17:05, 12 мая 2019Другое
119 0
Активно подключились к флешмобу украинские теннисистки.
Instagram Элины Свитолиной
Украинские звезды спорта тепло поздравили своих мам с Днем матери, который уже по доброй традиции отмечается в нашей стране.
Поздравление от Элины Свитолиной.
Еще одна украинская теннисистка 16-летняя Марта Костюк тоже поздравляет маму.
Любит и ценит свою маму также и вторая ракетка Украины Леся Цуренко.
Пожалуй, сильнейший теннисный дуэт Украины - сестры Надежда и Людмила Киченок - со своей мамой Еленой.
Отметим, что День матери в Украине отмечается традиционно во второе воскресенье мая.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter