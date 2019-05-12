Поздравления с Днем матери: лучшие стихи, пожелания, смс, открытки
Во второе воскресенье мая, 12-го числа, в Украине и ряде стран мира отмечается один из самых теплых семейных праздников — День матери. Это — прекрасный повод собраться с родными и поблагодарить самого близкого человека за все.
УНИАН составил подборку самых трогательных, душевных и милых поздравлений с Днем матери в прозе, стихах, картинках. Не забудьте поздравить своих мам!
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С Днем матери: поздравления в стихах, смс и картинках
***
Мама, мамочка, мамуля,
Теплый лучик светлых дней,
Пожелать тебе хочу я
Быть всех лучше и мудрей.
Ты одна такая в мире,
Пусть же будет так всегда:
Ты в своем отменном стиле
Будь улыбчива, добра.
***
Спасибі за ласку, за щире тепло
Недоспані ночі, турботи й добро.
Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,
Любові і радості, злагоди й миру!
***
С Днем матери — с прекрасным,
Чудесным, ярким днем.
Пусть небо будет ясным,
Пусть счастьем полон дом.
Пусть беды и проблемы
Исчезнут навсегда,
Все будут непременно
Счастливыми года!
***
Желаю маме дорогой,
Любви в семье своей родной,
Улыбок, радостных моментов,
Приятных встреч и комплиментов,
Весны в душе, во взгляде лета,
Чтоб жизнь была теплом согрета,
Печаль не долгой, мимолетной,
А жизнь согретая заботой.
И чтобы каждый день дарил,
Энергию и море сил!
***
Моя любимая свекровь –
И вправду мне родная кровь,
Душевна так и весела,
И как родная мне мила.
Простыми теплыми словами
Хочу я счастья пожелать
Вам в день прекрасный, праздник мамы -
Ведь Вы смогли мне мамой стать!
***
С Днем матери тебя, родная!
Твоя любовь хранит меня от бед.
Пускай тебя лишь радость окружает,
Знай, лучшей мамы в мире просто нет!
***
Мирного неба, счастья, тепла,
Чтобы всегда ты здорова была.
Многие годы промчались уже -
Сколько морщин у тебя на лице,
Сколько бессонных ночей провела,
На ноги всех ты детей подняла.
Низкий поклон тебе, добрая мама,
Долгих лет жизни тебе мы желаем.
***
Мама, милая, родная!
Тебя сердечно поздравляю.
За все спасибо говорю
И очень искренне люблю.
Поздравления с Днем матери в прозе, картинках и открытках
***
С праздником Вас, женщины, познавшие счастье материнства! Пускай красота, радость и любовь всегда живут в ваших сердцах! Пускай счастье, которое Вы испытали, став мамой, навеки согревает ваши души! Желаю, чтобы ваши детки приносили вам только повод гордиться!
***
Желаю не знать проблем, поражений и неудач, желаю при любой погоде и в любой день оставаться лучшей мамой с добрым сердцем, наполненным большой любовью к своим детям и искренней гордостью за их победы!
***
Низко кланяюсь тебе, мама, за твоё терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество, с которыми ты, преодолевая нынешние проблемы, хранишь веру в завтрашний лучший день для своих родных!
***
С Днем матери! Желаю простого женского счастья, которое заключается в здоровых и успешных детях, любящем и верном муже, веселом настроении и доброте души. Желаю оставаться прекрасной мамой, искренней и великолепной женщиной!
***
С Днем матери! Мамочка, спасибо, что подарила жизнь. Желаю тебе крепкого здоровья, доброты, заботы и чтобы дети всегда возвращались домой!