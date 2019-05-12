Поздравления с Днем матери: лучшие стихи, пожелания, смс, открытки

День матери в Украине и многих странах мира отмечается во второе воскресенье мая. Как поздравить самого родного человека, читайте в подборке УНИАН.

Во второе воскресенье мая, 12-го числа, в Украине и ряде стран мира отмечается один из самых теплых семейных праздников — День матери. Это — прекрасный повод собраться с родными и поблагодарить самого близкого человека за все.

УНИАН составил подборку самых трогательных, душевных и милых поздравлений с Днем матери в прозе, стихах, картинках. Не забудьте поздравить своих мам!

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С Днем матери: поздравления в стихах, смс и картинках

***

Мама, мамочка, мамуля,

Теплый лучик светлых дней,

Пожелать тебе хочу я

Быть всех лучше и мудрей.

Ты одна такая в мире,

Пусть же будет так всегда:

Ты в своем отменном стиле

Будь улыбчива, добра.

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

***

С Днем матери — с прекрасным,

Чудесным, ярким днем.

Пусть небо будет ясным,

Пусть счастьем полон дом.

Пусть беды и проблемы

Исчезнут навсегда,

Все будут непременно

Счастливыми года!

***

Желаю маме дорогой,

Любви в семье своей родной,

Улыбок, радостных моментов,

Приятных встреч и комплиментов,

Весны в душе, во взгляде лета,

Чтоб жизнь была теплом согрета,

Печаль не долгой, мимолетной,

А жизнь согретая заботой.

И чтобы каждый день дарил,

Энергию и море сил!

***

Моя любимая свекровь –

И вправду мне родная кровь,

Душевна так и весела,

И как родная мне мила.

Простыми теплыми словами

Хочу я счастья пожелать

Вам в день прекрасный, праздник мамы -

Ведь Вы смогли мне мамой стать!

***

С Днем матери тебя, родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

***

Мирного неба, счастья, тепла,

Чтобы всегда ты здорова была.

Многие годы промчались уже -

Сколько морщин у тебя на лице,

Сколько бессонных ночей провела,

На ноги всех ты детей подняла.

Низкий поклон тебе, добрая мама,

Долгих лет жизни тебе мы желаем.

***

Мама, милая, родная!

Тебя сердечно поздравляю.

За все спасибо говорю

И очень искренне люблю.

Поздравления с Днем матери в прозе, картинках и открытках

***

С праздником Вас, женщины, познавшие счастье материнства! Пускай красота, радость и любовь всегда живут в ваших сердцах! Пускай счастье, которое Вы испытали, став мамой, навеки согревает ваши души! Желаю, чтобы ваши детки приносили вам только повод гордиться!

***

Желаю не знать проблем, поражений и неудач, желаю при любой погоде и в любой день оставаться лучшей мамой с добрым сердцем, наполненным большой любовью к своим детям и искренней гордостью за их победы!

***

Низко кланяюсь тебе, мама, за твоё терпение, выдержку, удивительную мудрость и мужество, с которыми ты, преодолевая нынешние проблемы, хранишь веру в завтрашний лучший день для своих родных!

***

С Днем матери! Желаю простого женского счастья, которое заключается в здоровых и успешных детях, любящем и верном муже, веселом настроении и доброте души. Желаю оставаться прекрасной мамой, искренней и великолепной женщиной!

***

С Днем матери! Мамочка, спасибо, что подарила жизнь. Желаю тебе крепкого здоровья, доброты, заботы и чтобы дети всегда возвращались домой!