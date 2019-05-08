Украинская теннисистка Козлова не смогла сотворить еще одну сенсацию на турнире в Мадриде
18:39, 08 мая 2019Другое
60 0
Катерина Козлова в матче 1/8 финала проиграла восемнадцатой ракетке мира.
Катерина Козлова не смогла пройти в четвертьфинал: фото: btu.org.ua
Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Мадриде с призовым фондом более семи миллионов евро.
В 1/8 финала Козлова уступила швейцарке Белинде Бенчич, которая является 18-й ракеткой мира.
Украинка, которая занимает в рейтинге WTA 85-е место, всухую проиграла первый сет, а затем взяла лишь два гейма во второй партии - 0:6, 2:6.
Отметим, что выход в 1/8 финала турнира в Мадриде позволит Козловой вернуться в топ-70 мирового рейтинга.
Как сообщал УНИАН, в предыдущем круге Козлова сенсационно обыграла пятую ракетку мира Каролину Плишкову.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter