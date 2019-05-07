Украинка Козлова сенсационно остановила Плишкову на престижном теннисном турнире в Мадриде

Матч завершился со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу украинки.

Украинка Катерина Козлова добыла сенсационную победу над одной из сильнейших теннисисток мира Каролиной Плишковой из Чехии. Спортсменки сражались за выход в третий круг престижного турнира в Мадриде с призовым фондом свыше 7 миллионов евро.

Матч завершился со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу украинки.

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Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Чешка традиционно сильно выполняла подачу, заработав за игру 13 эйсов, однако в длинных розыгрышах мяча не смогла составить конкуренцию Катерине Козловой.

После матча украинская теннисистка не скрывала эмоций:

"Каролина Плишкова - очень сильная соперница, и чтобы победить ее, нужно быть готовой на все сто процентов. Рада, что мне удалось показать хороший теннис. Моей следующей соперницей станет Белинда Бенчич (швейцарская теннисистка, 20-я ракетка мира. - УНИАН). Никогда с ней не встречалась в официальных матчах, но вне корта мы с ней хорошо дружим. Будет интересно сыграть с ней за выход в четвертьфинал".

Как сообщал УНИАН, Катерина Козлова - единственная из украинок, кто пробился во второй раунд в Мадриде. До этого в первом туре борьбу прекратили Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Марта Костюк.