Сборная Украины по хоккею узнала своих соперников на чемпионате мира-2020

Также оппонентов получили молодежная, юниорская и женская команды Украины.

После завершения взрослых чемпионатов мира по хоккею в дивизионах IA и IB определились все соперники сборных Украины в будущем сезоне-2019/2020.

Наши национальная, молодежная (U-20) и юниорская (U-18) команды выступят на чемпионатах мира в Дивизионе IB, а женская сборная Украины – в Дивизионе IIB.

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Соперниками национальной сборной Украины станут команды Литвы, Польши, Японии, Эстонии и Сербии. Место проведения ЧМ-2020 определится на конгрессе IIHF.

Соперники молодежной сборной Украины: Франция, Польша, Венгрия, Италия, Эстония.

Соперники юниорской сборной Украины: Австрия, Венгрия, Италия, Словения, Польша.

Соперники женской сборной Украины: Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Турция, Хорватия, сообщает Xsport.

Напомним, национальная сборная Украины по хоккею заняла предпоследнее место на ЧМ-2019 в дивизионе IB, чудом не вылетев в низший дивизион.