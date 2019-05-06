Сборная Украины по хоккею узнала своих соперников на чемпионате мира-2020
После завершения взрослых чемпионатов мира по хоккею в дивизионах IA и IB определились все соперники сборных Украины в будущем сезоне-2019/2020.
Наши национальная, молодежная (U-20) и юниорская (U-18) команды выступят на чемпионатах мира в Дивизионе IB, а женская сборная Украины – в Дивизионе IIB.
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Соперниками национальной сборной Украины станут команды Литвы, Польши, Японии, Эстонии и Сербии. Место проведения ЧМ-2020 определится на конгрессе IIHF.
Соперники молодежной сборной Украины: Франция, Польша, Венгрия, Италия, Эстония.
Соперники юниорской сборной Украины: Австрия, Венгрия, Италия, Словения, Польша.
Соперники женской сборной Украины: Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Турция, Хорватия, сообщает Xsport.
Напомним, национальная сборная Украины по хоккею заняла предпоследнее место на ЧМ-2019 в дивизионе IB, чудом не вылетев в низший дивизион.