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Украинские хоккеисты завершили ЧМ-2019 поражением, но избежали понижения в классе

22:56, 04 мая 2019
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Сборная Украины проиграла Эстонии / фото: iihf.com

Украинские хоккеисты потерпели поражение в овертайме со счетом 3:4. После первого периода украинцы вели со счетом 3:1, но не удержали свое преимущество.

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В составе украинской сборной заброшенными шайбами отметились Игорь Мережко, Виталий Лялька и Сергей Бабинец.

Украина одержала лишь одну победу в турнире и, набрав 4 очка, заняла пятое место из шести участников.

Избежать понижения в классе Украине удалось еще до начала матча с Эстонией. В этом "желто-синим" помогла сборная Румынии, которая в последнем туре обыграла сборную Нидерландов со счетом 3:1. Именно нидерландцы покинули дивизион.

Румынская сборная заняла первое место в группе и повысилась в классе.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче Украина проиграла Румынии со счетом 1:5.

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Теги: #сборная Украины#хоккей#ЧМ-2019