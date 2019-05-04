Украинские хоккеисты завершили ЧМ-2019 поражением, но избежали понижения в классе

Украинская сборная сохранила место в дивизионе 1B.

Сборная Украины по хоккею в заключительном матче чемпионата мира-2019 в дивизионе 1В встречалась со сборной Эстонии.

Украинские хоккеисты потерпели поражение в овертайме со счетом 3:4. После первого периода украинцы вели со счетом 3:1, но не удержали свое преимущество.

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В составе украинской сборной заброшенными шайбами отметились Игорь Мережко, Виталий Лялька и Сергей Бабинец.

Украина одержала лишь одну победу в турнире и, набрав 4 очка, заняла пятое место из шести участников.

Избежать понижения в классе Украине удалось еще до начала матча с Эстонией. В этом "желто-синим" помогла сборная Румынии, которая в последнем туре обыграла сборную Нидерландов со счетом 3:1. Именно нидерландцы покинули дивизион.

Румынская сборная заняла первое место в группе и повысилась в классе.

Как сообщал УНИАН, в предыдущем матче Украина проиграла Румынии со счетом 1:5.