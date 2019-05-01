НБА: Голден Стэйт вновь обыграл Хьюстон, Милуоки сравнял счет в серии с Бостоном (видео)

В плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации прошли матчи второго раунда.

В рамках второго раунда плей-офф НБА "Голден Стэйт" увеличил преимущество в серии с "Хьюстоном", а "Милуоки" сравнял счет в противостоянии с "Бостоном".

НБА. Плей-офф. Второй раунд

"Голден Стэйт" - "Хьюстон" - 115:109 (29-20, 29-29, 24-26, 33-34)

"Голден Стэйт": Дюрант (29), Томпсон (21), Карри (20), Игудала (16), Грин (15 + 12 подборов + 7 передач) - старт; Жеребко (4), МакКинни (2), Луни (2), Богут (0), Ливингстон (6)

"Хьюстон": Харден (29 + 7 подборов - 6 потерь), Пол (18 + 7 подборов), Гордон (15), Капела (14 + 10 подборов + 6 фолов), Такер (13 + 10 подборов) - старт; Фарид (0), Хаус (0), Нене (0), Риверс (14), Грин (6), Шамперт (0)

Счет в серии: 2-0 "Милуоки" - "Бостон" - 123:102 (25-30, 34-25, 39-18, 25-29)

"Милуоки": Адетокумбо (29 + 10 подборов), Миддлтон (28 + 7 подборов), Бледсоу (21), Лопес (10), Миротич (9 + 9 подборов) - старт; Уилсон (2), Ильясова (4), Хилл (10), Фрэйзер (2), Браун (0), Снелл (3), Коннотон (5 + 11 подборов)

"Бостон": Моррис (17 + 7 подборов), Браун (16), Хорфорд (15 + 8 подборов - 5 потерь), Ирвинг (9), Тейтум (5) - старт; Ябуселе (6), Оджолей (5), Хэйворд (5), Уильямс (4), Бэйнс (4), Уанамейкер (7), Розир (9 + 8 подборов)

Счет в серии: 1-1

УНИАН также сообщал о том, что ранее "Филадельфия" и "Денвер" одержали победы в матчах второго раунда.