НБА: Филадельфия сравняла счет в серии с Торонто, Денвер обыграл Портленд (видео)

Состоялись две игры второго раунда плей-офф.

Накануне состоялись два поединка второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. "Торонто" уступил "Филадельфии" и потерял лидерство в серии (счет - 1:1), а "Денвер" в стартовой игре серии обыграл "Портленд". «Торонто» – «Филадельфия» 89:94 (17:26, 21:25, 25:18, 26:25). Счет в серии 1:1 «Торонто»: Леонард (35 + 7 подборов), Сиакам (21 + 7 подборов + 4 перехватов), Лоури (20), Газоль (5 + 7 подборов), Грин (3) - старт; Пауэлл (3), Ибака (2), ВанВлит (0), Микс (0) «Филадельфия»: Батлер (30 + 11 подборов), Эмбиид (12 - 6 потерь), Редик (11), Харрис (9 + 11 подборов), Симмонс (6 + 7 подборов) - старт; Болден (3), Эннис (13), Джонсон (0), Монро (10), Марьянович (0) «Денвер» – «Портленд» 121:113 (32:32, 26:23, 35:29, 28:29). Счет в серии 1:0 «Денвер»: Йокич (37 + 9 подборов), Мюррэй (23 + 8 передач), Миллсэп (19), Харрис (11), Крэйг (3) - старт; Пламли (6 + 5 перехватов), Моррис (4), Бизли (9), Бартон (9) «Портленд»: Лиллард (39 - 6 потерь), Кантер (26 + 7 подборов), МакКоллум (16), Харклесс (2 + 6 фолов), Амину (2 + 8 подборов) - старт; Коллинс (4), Ленард (3), Карри (4), Тернер (0 + 8 подборов), Худ (17)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter