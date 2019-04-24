Украинка Козлова прошла россиянку Потапову и вышла во второй круг турнира WTA в Стамбуле

Еще одна украинка Даяна Ястремская проиграла в матче первого круга.

В первом круге WTA турнира в Стамбуле провели свои матчи две украинские теннисистки.

Четвертая ракетка Украины Катерина Козлова на отказе победила 74-ю в мировом рейтинге россиянку Анастасию Потапову – 6:3, 1:0. Матч длился менее часа.

Теннисистки ранее встречались между собой дважды, теперь счет в личных встречах 2:1 в пользу россиянки, сообщает "Трибуна".

За выход во второй круг украинка заработала 3 400 долларов и получила 30 очков рейтинга.

Во втором круге Козлова сыграет с Кристиной Младенович, которая выбила Ястремскую.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская в двух сетах уступила 66-й в мировом рейтинге француженке Кристине Младенович – 3:6, 4:6.

Матч длился более полутора часов. Теннисистки ранее не встречались.

За выход в первый круг украинка заработала 2 100 долларов и получила 1 очко рейтинга.

Призовой фонд хардового турнира составляет 250 000 долларов.