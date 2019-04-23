В Киеве на Софийской площади состоится квалификационный турнир Евро-2019 по баскетболу 3х3

Украина получила право на проведение отборочного турнира чемпионата Европы по баскетболу 3х3.

Украина получила право на проведение квалификационного турнира чемпионата Европы-2019 по баскетболу 3х3.

Как сообщает официальный сайт ФБУ, FIBA 3x3 удовлетворила заявку Федерации баскетбола Украины на проведение одной из трех квалификаций к чемпионату Европы. Согласно международного календаря она состоится в Киеве 29-30 июня.

Соревнования пройдут на Софийской площади и должны стать очередным этапом развития этого олимпийского вида спорта в Украине. К тому же квалификация к чемпионату Европы 3х3 станет первыми официальными соревнованиями на территории Украины с участием национальных сборных.

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В киевской квалификации примут участие 10 мужских команд - Украина, Чехия, Эстония, Беларусь, Литва, Швеция, Дания, Хорватия, Австрия и Босния и Герцеговина, а также 9 женских сборных - Украина, Чехия, Эстония, Беларусь, Литва, Швеция, Дания, Хорватия, Австрия. До финального турнира чемпионата Европы из квалификации выходят две лучшие команды.

Еще два квалификационных этапа к чемпионату Европы-2019 состоятся 29-30 июня в Латвии (Рига) и Румынии (Констанца).

Финальный турнир чемпионата Европы по баскетболу 3х3 2019 года будет проходить с 30 августа по 1 сентября в венгерском Дебрецене. Участие в нем примут 12 сборных среди мужчин и женщин.