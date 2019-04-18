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Украинские хоккеисты-юниоры разгромно уступили сверстникам из Германии

18:43, 18 апреля 2019
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Сборная Украины (U-18) пропустила 13 шайб от немцев / uhl.com.ua

Юниорская сборная Украины по хоккею (U-18) потерпела сокрушительное поражение на чемпионате мира в Дивизионе IA во французском Гренобле. В матче со сборной Германии «сине-желтые» пропустили 13 голов, сумев забросить лишь 1 шайбу в ответ. 

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Еще в первом периоде сборная Украины (U-18) пропустила 6 шайб, а после 40 минут игры счет был 11:0 в пользу соперника. Лишь в третьем периоде Германия сбавила обороты, позволив Украине размочить счет. Единственную шайбу в ворота немцев забросил капитан украинской команды Дмитрий Попережай за 2 с половиной минуты до конца матча.

После четвертого игрового дня на чемпионате мира украинская команда остается на последнем месте. Итоговое поражение со счетом 1:13 стало повторением отечественного антирекорда 20-летней давности. В 1998 году на чемпионате мира среди юниоров в элитном дивизионе Украина с таким же счетом проиграла Швеции.

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Теги: #хоккей#хокей юниорская сборная Украины