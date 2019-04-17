Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета-2021
19:54, 17 апреля 2019Другое
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Турнир может пройти в двух украинских городах.
ФБУ подала заявку на проведение женского Евробаскета / fbu.ua
Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по баскетболу в 2021 году.
Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.
В заявке отмечается, что городами, где может проходить турнир, станут Киев и Запорожье. Заявку Украины поддержала Швеция, где может пройти ряд матчей группового этапа.
Конкурировать за право организации турнира будет общая заявка Франции, Португалии и Бельгии.
Решение по выбору хозяина турнира ЧЕ-2021 ФИБА примет в июне 2019 года.
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