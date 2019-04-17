цей матеріал доступний українською

Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета-2021

19:54, 17 апреля 2019
Другое
2 0
ФБУ подала заявку на проведение женского Евробаскета / fbu.ua

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

В заявке отмечается, что городами, где может проходить турнир, станут Киев и Запорожье. Заявку Украины поддержала Швеция, где может пройти ряд матчей группового этапа.

Конкурировать за право организации турнира будет общая заявка Франции, Португалии и Бельгии.

Решение по выбору хозяина турнира ЧЕ-2021 ФИБА примет в июне 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #баскетбол#Евробаскет