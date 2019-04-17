Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета-2021

Турнир может пройти в двух украинских городах.

Федерация баскетбола Украины подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по баскетболу в 2021 году.

Об этом сообщает официальный сайт ФБУ.

В заявке отмечается, что городами, где может проходить турнир, станут Киев и Запорожье. Заявку Украины поддержала Швеция, где может пройти ряд матчей группового этапа.

Конкурировать за право организации турнира будет общая заявка Франции, Португалии и Бельгии.

Решение по выбору хозяина турнира ЧЕ-2021 ФИБА примет в июне 2019 года.