В основной сетке Ролан Гаррос выступят Свитолина и еще три украинки

Открытый чемпионат Франции по теннису будет проходить с 26 мая по 8 июня.

Четыре украинские теннисистки выступят в основной сетке престижного грунтового турнира Ролан Гаррос.

Как сообщает Большой теннис Украины, на втором по счету турнире Большого Шлема в 2019 году точно примут участие Элина Свитолина (6-е место в рейтинге WTA), Леся Цуренко (№26), Даяна Ястремская (№37) и Катерина Козлова (№94).

Еще две представительницы Украины - Катерина Завацкая (№171) и Ангелина Калинина (№135) начнут свой путь с квалификации турнира.

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Всего в основную сетку грунтового мейджора заявлены 108 теннисисток.

Открытый чемпионат Франции - Ролан Гаррос - будет проходить с 26 мая по 8 июня. Действующим победителем соревнований является румынка Симона Халеп.

Напомним, что на прошлогоднем Ролан Гарросе Свитолина вылетела уже на стадии третьего круга. Цуренко прекратила свои выступления год назад в четвертом раунде.

Как сообщал УНИАН, и Свитолина, и Цуренко взяли небольшой перерыв в своих выступлениях с целью эффективной подготовки к главным турнирам на грунте.