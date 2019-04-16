Украинский пловец Романчук установил рекорд Украины и выиграл золото на турнире в Швеции

Украинец победил на международном турнире в Швеции Swim Open Stockholm.

Украинский пловец Михаил Романчук победил на международном турнире в Швеции Swim Open Stockholm на дистанции 800 метров вольным стилем. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

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Романчук опередил соперников, показав победный результат 7:42.49 минут. Помимо золотой медали турнира, украинский пловец также установил новый рекорд Украины на этой дистанции.

В текущем году 22-летний спортсмен также завоевал золото на турнире в Бельгии.

В прошлом году Романчук стал чемпионом мира на короткой воде на дистанции 1500 метров вольным стилем. Украинец попутно установил новый рекорд соревнований.

Напомним, как сообщал УНИАН, Михаил Романчук в декабре прошлого года выиграл золото на чемпионате мира на «короткой воде» в китайском городе Ханчжоу.