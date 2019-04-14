Украинские самбисты завоевали 29 медалей на молодежном чемпионате Европы на Кипре

Украинская сборная заняла второе место в командном зачете.

С 12-го по 14 апреля на Кипре состоялся молодежный чемпионат Европы по самбо, на котором Украину представляли 40 спортсменов. Наша команда везет домой 29 медалей, из которых 6 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых. Это - второй результат среди всех сборных как по качеству, так и по количеству призовых мест, сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

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Чемпионские титулы завоевали в мужской программе Виталий Терентьев (до 48 кг, юниоры), Ярослав Давидчук (до 90 кг, юниоры) и Роман Труш (до 65 кг, юноши).

В соревнованиях представительниц прекрасного пола чемпионками континента стали Владислава Нецвит (до 60 кг, юниорки), Наталья Чистякова (до 75 кг, девушки) и Мария Меркулова (до 80 кг, юниорки).