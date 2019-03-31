Ванкувер обыграл Даллас, Тампа-Бэй уступила Вашингтону в НХЛ

Состоялись матчи регулярного турнира.

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. "Ванкувер" одержал победу по буллитам над "Далласом", а "Вегас" упустил победу над "Сан-Хосе". «Ванкувер» – «Даллас» – 3:2 Б (2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 1:0) 1:0 Шаллер (Бигл, Бига), 4:52, 2:0 Берчи (Бозер), 11:16, 2:1 Кольяно (Факса), 49:14, 2:2 Радулов (Клингберг, Янмарк), 54:11, Победный буллит: Гранлунд Вратари: Маркстрем – Худобин «Сан-Хосе» – «Вегас» – 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) 0:1 Карлссон (Маршессо, Смит), 3:54, 1:1 Хертл (Донской, Майер), 20:58, 1:2 Икин (Энгелланд, Карпентер), 25:30, 2:2 Кейн, 47:22, 3:2 Власик (Кутюр), 51:26, 3:3 Теодор (Карлссон), 52:04, 4:3 Бернс (Кутюр, Лабанк), 60:22, ГБ Вратари: Джонс – Суббан «Эдмонтон» – «Анахайм» – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1) 0:1 Перри (Хенрик, Линдхольм), 15:17, 0:2 Ракелль (Сильверберг), 21:21, 0:3 Ракелль (Стил, Хольцер), 28:48, 0:4 Ракелль (Сильверберг, Линдхольм), 35:13, 0:5 Шор (Кэррик), 41:29, 1:5 Ганье (Лучич, Клефбом), 53:09 Вратари: Коскинен (Столарз) – Гибсон «Нэшвилл» – «Коламбус» – 2:5 (1:3, 1:2, 0:0) 0:1 Аткинсон (Панарин, Дюшен), 0:50, 1:1 Арвидссон, 8:50, ГМ, 1:2 Савар (Панарин, Нутиваара), 15:58, 1:3 Бьоркстранд (Панарин), 19:57, 2:3 Форсберг (Суббан), 32:14, 2:4 Дженнер (Кукан), 33:28, 2:5 Аткинсон (Дюшен, Панарин), 35:46 Вратари: Сарос – Бобровский (Берубе) «Нью-Джерси» – «Сент-Луис» – 2:3 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1) 0:1 Томас (Марун, Бозак), 15:09, 1:1 Стэффорд (Заха, Агостино), 24:57, ГБ, 1:2 Бозак (Боумистер, Томас), 35:56, 2:2 Андерсон (Сантини, Зэйджак), 36:52, ГБ, 2:3 Данн (О`Райлли), 64:57 Вратари: Шнайдер – Аллен «Айлендерс» – «Баффало» – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) 1:0 Эберле (Барзал, Ли), 7:41, 2:0 Бовилье (Тэйвз), 28:20, 3:0 Дэл Колл (Пелеч, Нельсон), 39:26, 4:0 Пулок (Клаттербак, Сизикас), 40:30, 5:0 Бовилье (Бэйли, Комаров), 46:07, 5:1 Улофссон (Айкел), 53:28, ГБ Вратари: Ленер – Хаттон «Тампа-Бэй» – «Вашингтон» – 3:6 (0:3, 1:1, 2:2) 0:1 Бэкстрем (Уилсон, Дьос), 7:24, 0:2 Оши (Дженсен, Хагелин), 10:45, 0:3 Оши (Карлсон, Кузнецов), 16:00, ГБ, 0:4 Бэкстрем (Орлов, Стивенсон), 27:53, 1:4 Миллер (Сергачев, Макдона), 37:25, 2:4 Джонсон, 43:36, 2:5 Овечкин (Оши, Бэкстрем), 54:35, 2:6 Овечкин (Карлсон, Кузнецов), 56:15, ГБ, 3:6 Кучеров (Сергачев, Миллер), 59:32, ГБ Вратари: Василевский – Холтби «Виннипег» – «Монреаль» – 1:3 (0:1, 0:1, 1:1) 0:1 Армиа (Дано, Уил), 17:05, 0:2 Питри (Кулак, Доми), 39:23, 1:2 Перро (Рословик, Трауба), 51:24, 1:3 Уил (п.в., Э. Шоу), 59:44 Вратари: Хеллебайк – Прайс «Оттава» – «Торонто» – 4:2 (0:0, 2:0, 2:2) 1:0 Дюклер (Линдберг, Пяйярви–Свенссон), 25:24, 2:0 Пяйярви–Свенссон (Дюклер), 34:43, 2:1 Мэттьюс (Марнер), 45:02, ГБ, 2:2 Браун (Хэйнси), 45:29, 3:2 Сиси (Ткачак, Уайт), 46:41, 4:2 Дюклер (п.в., Ткачак, Уайт), 58:47, ГБ Вратари: Андерсон – Спаркс «Лос-Анджелес» – «Чикаго» – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) 0:1 Дебринкэт (Кейн, Анисимов), 21:38, 1:1 Вагнер (Картер, Рой), 36:05, 1:2 Густафссон (Кит, Крюгер), 43:09, 2:2 Амадио (Клиффорд, Льюис), 55:45, 3:2 Даути (Копитар, Тоффоли), 64:48, ГБ Вратари: Кэмпбелл – Кроуфорд

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