Украинские теннисистки сестры Киченок проиграли во втором раунде турнира в Майами

Украинки в трех партиях уступили австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай.

Украинские теннисистки Надежда и Людмила Киченок остановились во втором раунде парного турнира серии Premier Mandatory в Майами, США.

Украинки в трех партиях уступили австралийке Саманте Стосур и китаянке Чжан Шуай со счетом 5:7, 7:5, 6:10. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут. За это время сестры Киченок единожды подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-поинтов из 12-ти. Стосур и Чжан Шуай, в свою очередь, оформили 2 эйса, 5 раз ошиблись при вводе мяча в игру и взяли 5 геймов на приеме.

Отметим, что в предыдущем круге украинки в трех сетах обыграли представительниц США - Аманду Анисимову и Элисон Риск.

Напомним, что в одиночном разряде турнира в Майами ни одна из наших теннисисток не смогла пройти в третий круг.