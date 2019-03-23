Свитолина проиграла в первом матче турнира в Майами, Цуренко снялась из-за травмы

Украинское теннисистки завершили выступления в США уже на старте турнира.

В Майами (США) в ночь на субботу проходили матчи второго круга теннисного турнира Miami Open, по итогам которых украинки Элина Свитолина и Леся Цуренко прекратили борьбу в соревнованиях.

Свитолина проиграла китаянке Ван Яфань, сообщает официальный сайт турнира.

Матч продлился 1 час 22 минуты и завершился со счетом 2:6, 4:6.

Китаянка, которая занимает 50-е место в мировом рейтинге впервые обыграла спортсменку из ТОП-10 лучших теннисисток мира.

Справедливости ради стоит отметить, что Элина выступала в Индиан-Уэллсе с болью в колене, из-за чего ее участие в турнире в Майами было под вопросом.

В свою очередь, Леся Цуренко в последний момент все-таки снялась с турнира в Майами из-за травмы правой руки, так и не выйдя на корт в матче второго раунда.

Накануне свой матч первого круга в Майами проиграла Даяна Ястремская.

Таким образом, в сетке соревнований более не осталось представительниц Украины.