Женская сборная Украины по шахматам обыграла Индию и вышла на 3-е место на ЧМ

За тур до конца соревнований украинки имеют хорошие шансы на медали.

13 марта в Астане (Казахстан) были сыграны партии восьмого тура командного чемпионата мира по шахматам.

Сборная Украины, участвующая только в женском турнире, в среду противостояла команде Индии. Украинки обыграли соперниц со счётом 2,5:1,5. Анна Музычук выиграла свою партию, а Мария Музычук, Инна Гапоненко и Анна Ушенина сыграли с соперницами вничью. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Сборная Украины после восьмого тура вышла на чистое третье место в турнирной таблице. Лидирует сборная Китая (16 очков), на втором месте - россиянки (13 баллов) и на третьем - Украина (12). В заключительном, девятом туре украинские шахматистки встретятся с лидерами - китаянками.