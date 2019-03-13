Женская сборная Украины по шахматам обыграла Индию и вышла на 3-е место на ЧМ
19:07, 13 марта 2019Другое
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За тур до конца соревнований украинки имеют хорошие шансы на медали.
Анна Музычук / facebook.com/ukrainianchess
13 марта в Астане (Казахстан) были сыграны партии восьмого тура командного чемпионата мира по шахматам.
Сборная Украины, участвующая только в женском турнире, в среду противостояла команде Индии. Украинки обыграли соперниц со счётом 2,5:1,5. Анна Музычук выиграла свою партию, а Мария Музычук, Инна Гапоненко и Анна Ушенина сыграли с соперницами вничью. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Сборная Украины после восьмого тура вышла на чистое третье место в турнирной таблице. Лидирует сборная Китая (16 очков), на втором месте - россиянки (13 баллов) и на третьем - Украина (12). В заключительном, девятом туре украинские шахматистки встретятся с лидерами - китаянками.
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