23-летняя медалистка Олимпиады в Рио покончила с собой

Келли Кэтлин - трехкратная чемпионка мира по велотреку.

Американская велогонщица, трёхкратная чемпионка мира на треке, серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет.

Об этом сообщает Velo News.

Тело спортсменки было обнаружено в ее доме в штате Калифорния (США) в пятницу, 8 марта. Подробности инцидента и причины самоубийства не разглашаются.

Отец спортсменки Марк Кэтлин подтвердил информацию о суициде, сказав, что Келли умерла в своём доме в Калифорнии.

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«Не проходит и минуты, в которую мы не думали бы о ней и о той прекрасной жизни, которую она могла бы прожить. Каждую секунду мы готовы отдать свою жизнь в обмен на её. Наша боль невероятна», - сказал Марк Кэтлин.

Сестра спортсменки сообщила, что несколько месяцев назад Келли получила сотрясение мозга.

Кэтлин является трехкратной чемпионкой мира. Она завоевывала золотые медали в командной гонке в 2016-м, 2017-м и 2018 годах. На летней Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро Кэтлин выиграла серебряную медаль в составе сборной США.

В дополнение к своей велокарьере, Кэтлин получила степень магистра по вычислительной математике в университете Стэнфорда. Она также считалась талантливой скрипачкой и артисткой.