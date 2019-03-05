Днепр разгромил всухую Ледяных Волков и вышел в полуфинал плей-офф УХЛ

Матч завершился со счетом 5:0.

В Херсоне завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Украинской хоккейной лиги, в котором местный Днепр обыграл Ледяных Волков из Киева.

Матч закончился со счетом 5:0, а серию херсонцы выиграли с общим счетом 2-0, сообщает официальный сайт лиги.

Уже в первом периоде херсонцы сделали существенный задел для победы в матче и во всей серии, забросив три шайбы. Голами отличались Евгений Зык, Алексей Янишевский и Иван Золотухин.

Во втором периоде «Днепр» не сбавил оборотов, но голы удалось забросить только на последних минутах игрового отрезка: Никита Макарицкий поразил ближний верхний угол, а Никита Коваленко реализовал выход один на один.

В третьем периоде голов не состоялось, вратарь «Днепра» Олег Петров оформил 10-й шатаут в сезоне.

«Днепр» вышел в полуфинал плей-офф УХЛ, где сыграет против «Кременчуга».

Напомним, в другой четвертьфинальной паре отношения выясняют «Динамо» и «Белый Барс». На данный момент белоцерковцы ведут в серии со счетом 1:0.

УХЛ. Плей-офф.

Первый раунд

«Днепр» – «Ледяные Волки» 5:0 (3:0, 2:0, 0:0) серия – 2:0

1:0 – Зык (Тимченко) – 05:16, 2:0 – Янишевский (Бондаренко, Ромащенко) – 10:26, 3:0 – Золотухин (Жвачкин) – 17:39, 4:0 – Макарицкий (Зык) – 36:25, 5:0 – Коваленко (Пугачев, Шулешов) – 37:55

Вратари: Петров – Власенко.