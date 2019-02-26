Стал известен состав сборной Украины по биатлону на чемпионат мира-2019

Главный тренер женской команды Андрей Прокунин и наставник мужской сборной Юрай Санитра назвали имена десяти спортсменов, на которых рассчитывают в Эстерсунде.

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Андрей Прокунин назвал имена пятерых биатлонисток, которые выступят на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, а также рассказал о возможном привлечении в команду шестого номера.

Об этом сообщает XSPORT.

«Да, состав на чемпионат мира уже известен. Это Вита и Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Джима и Юлия Журавок, которая будет у нас пятым номером. По поводу шестой девушки мы пока что думаем, целесообразно ли вообще туда ехать Надежде Белкиной. По результатам в принципе она попадает в состав, но сидеть запасной смысла нет. Лучше участвовать на этапе Кубка IBU в Мартелло, а дальше подключиться к основной команде на этапе в Осло", - сообщил Прокунин.

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Также он рассказал о планах команды на ближайшие дни подготовки к ЧМ.

"Мы остаемся в Раубичах до четвертого числа, после чего переезжаем в Эстерсунд. Организаторы обещали, что уже с 4 марта откроют стадион. Надеюсь, мы проведем в Раубичах хорошую работу, хотя обещают теплую погоду. Не совсем то, чего бы нам хотелось. Переживаем, что лыжня может быть мягкая. Хотелось бы сделать работу на более жесткой лыжне, но посмотрим, какая будет динамика погоды. Ночью обещают легкий минус, днем – плюс. Главное, чтобы не было дождей и каких-то заболеваний спортсменок», - добавил наставник женской сборной Украины.

Напомним, чемпионат мира в шведском Эстерсунде стартует 7 марта смешанной эстафетой.

Стоит добавить, что ранее стал известен состав мужской сборной на первенство мира в Швеции. Выбор главного тренера мужской команды Юрая Санитры выглядит так: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Артем Тищенко.