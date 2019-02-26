Украинский теннисист Долгополов - о скандале вокруг MARUV: стыдно за нашу страну сегодня

Теннисист не понимает, как победительница Нацотбора может не поехать на Евровидение.

Украинский теннисист, экс-первая ракетка страны Александр Долгополов в своем Facebook выразил свое мнение относительно того, что победительница Национального отбора на Евровидение-2019 MARUV не поедет на конкурс в Тель-Авив из-за отказа выполнять все требования Национальной общественной телерадиокомпании Украины:

«Стыдно за нашу страну сегодня. Наглядное пособие как и почему от сюда уезжают личности, которые могут добиваться успехов на мировой арене, в каких бы то ни было профессиях (надеюсь, на этот раз Украина не лишится очередной личности). Один из немногих артистов из Украины, кто делает современную музыку, которая востребована не только в странах СНГ. Есть правила конкурса и голосования, а после победы крутить-вертеть как хочется, некрасиво.

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Соглашусь с условием, что концерты в России стоило отменить и это правильно. Остальное похоже на фарс. Когда политики начинают диктовать артистам, как им выступать, когда давать интервью и т.д, это уже проблема. Не говоря уже, что все за свои деньги. У нас же Европа и свободная страна?

А также хотелось бы передать привет всем моралистам и умникам, которые рассуждают о приличии, эпатаже и т.д. Во-первых, ознакомьтесь с поведением таких звезд как Мадонна, Леди Гага, Майли Сайрус и можно продолжать очень долго. Не будьте допотопными. Это, прежде всего, шоу.

А, во-вторых, вы начинаете сильно напоминать людей из соседней страны, вещающих о «духовных скрепах», - написал Александр Долгополов.

Как сообщал УНИАН, певица MARUV должна была представить Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. Ее победа на нацотборе спровоцировала скандал – ряд политиков и общественных активистов выступил против кандидатуры исполнительницы, поскольку она гастролировала в России.

В понедельник исполнительница заявила, что ради участия в Евровидении-2019 она готова отказаться от запланированных гастролей в РФ. Несмотря на это, переговоры между НСТУ и певицей провалились.