Украинские самбисты завершили международный турнир в Минске с 19 наградами

После 10 наград, которые были добыты "сине-желтой" командой в первый день, украинская сборная завоевала еще 9 медалей.

Украинцы завоевали 19 медалей на Международном турнире категории «А» по самбо на призы президента Беларуси. Во второй день соревнований украинцы завоевали 9 медалей – 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации самбо Украины.

После 10 наград, которые были добыты "сине-желтой" командой в первый день, в активе украинцев 19 медалей (6 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых).

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Чемпионами в составе сборной Украины во второй день стали Анастасия Новикова (категория до 52 кг) и Размик Тоноян (боевое самбо, свыше 100 кг).

Серебро на счету Кристины Бондарь (до 52 кг), Александра Вариченко (боевое самбо, свыше 100 кг), Константина Архипова (боевое самбо, 90 кг) и Галины Ковальской (до 80 кг).

Бронзовые награды положили в копилку Виталий Гребенюк (боевое самбо, свыше 100 кг), Петр Давиденко (боевое самбо, 90 кг), Александр Воропаев (боевое самбо, 62 кг).