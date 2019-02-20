Донбасс разгромил Белый Барс, Днепр обыграл по буллитам Динамо в чемпионате УХЛ

"Донбасс" укрепил свое преимущество в турнирной таблице.

В среду, 20 февраля состоялись два поединка регулярного чемпионата УХЛ.

Донецкий «Донбасс» разгромил белоцерковский «Белый Барс» - 6:0, а херсонский «Днепр» в серии буллитов одолел харьковское «Динамо», сообщает сайт турнира.

Команда Сергея Витера - "Донбасс" - забросила в ворота соперника по две шайбы в каждом из периодов. В стартовой 20-минутке отличались Вадим Мазур и Александр Костиков, после перерыва Костиков оформил дубль, а еще одну шайбу на свой счет записал Андрей Денискин. В третьем периоде преимущество «Донбасса» в разгромное превратили Сергей Кузьмик и Артем Пуголовкин.

«Донбасс» упрочил свое лидерство в турнирной таблице регулярного чемпионата. «Кременчуг» находится позади уже на 5 очков, но при этом имеет одну игру в запасе.

«Белый Барс» – «Донбасс» 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – Мазур (Коренчук) – 06:11, 0:2 – Костиков (Манукян) – 18:56, 0:3 – Костиков (Захаров, Дьяченко) – 30:03, 0:4 – Денискин (Мостовой, Карпенко) – 32:07, 0:5 – Кузьмик (Коренчук) – 52:02, 0:6 – Пуголовкин (Костиков) – 59:36

В Херсоне в первой двадцатиминутке хозяева площадки имели небольшое преимущество, что вылилось в заброшенную шайбу – Иван Золотухин убежал в контратаку и точным броском открыл счет в матче.

Во втором периоде произошла противоположная ситуация – игровое преимущество захватили харьковчане. Сначала сработала комбинация между Чердаком и Олейником, что позволило сравнять счет. После этого херсонцы сумели выйти вперед, однако еще до конца второго игрового отрезка матча капитан «Динамо» Владимир Чердак вновь сравнял счет в матче.

В третьей двадцатиминутке команды обменялись взятиями ворот, однако решающую шайбу никому так и не удалось забить. Игра перешла в овертайм.

Дополнительное время также не выявило лучшего в этом поединке, команды ждала серия послематчевых бросков. По буллитам победу одержала херсонская команда, а победный бросок на свой счёт записал Святослав Тимченко.

«Днепр» – МХК «Динамо» Б 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 Золотухин, 2:50, 1:1 Олейник (Чердак), 24:49, 2:1 Дунаев, 29:30, 2:2 Чердак 35:21, 3:2 Ромащенко, 48:32, 3:3 Чердак, 58:00; 4:3 Тимченко (решающий буллит)