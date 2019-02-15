Днепр на последних секундах одолел Запорожье в матче баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 87:83.

Днепр переиграл Запорожье в домашнем поединке регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч.

Игра завершилась со счетом 87:83, сообщает официальный сайт соревнований.

Соперники уже хорошо изучили друг друга в этом сезоне. То же включились в борьбу с первых секунд без лишних проволочек. И хозяева, и гости ни в чем не желали уступать, чтобы потом прилагать сверхусилий для исправления положения. На протяжении стартовой четверти команды демонстрировали почти идентичную результативность. При этом разница в счете не превышала 6 очков. Такой она осталась по итогам 10-минутки.

В начале второй четверти хозяева стали больше фолить. И гости в ответ стали больше ошибаться. А решающим фактором изменения счета стали дальние броски. Здесь у хозяев было подавляющее преимущество. С начала четверти именно так отличились дважды Ревзин и Вильховецкий. В целом за реализованными трехочковыми у Днепра в первой половине преимущество – 7:1. Гости существенно превосходили по подборами – 24:15, и значительно больше теряли – 15:7.

Также по итогам первой половины сказалось противоборство лидеров: по 13 очков набрали Тимофеенко в Днепра и Хилл в Запорожье.

В третьей четверти гости сосредоточились, что позволило им уменьшить количество потерь и прибавить в результативности. Качественное изменение игры в свою очередь позволила запорожцам постепенно сокращать отставание. Заключительный трехочковый Шевченко зафиксировал лишь одно очко преимущества в пользу Днепра перед четвертой 10-минуткой.

В игре нервов интрига сохранялась до последнего. Даже когда дважды при равном счете промахнулся Хилл, а хозяева после этого вышли вперед, ничего еще не решилось. Наоборот, две результативные атаки запорожцев вернули лидерство именно им. И последнее слово было за хозяевами. Ревзин трехочковым восстановил равновесие, а результативный прорыв Мішули стал решающим в поединке. Гости свою атаку потеряли и сфолили на Глебову, который двумя точным штрафными зафиксировал итоговый счет.

Таким образом, была оформлена 15-я победа Днепра в сезоне.

Днепр в целом сыграл мощно как команда. Традиционно эффективно сыграл капитан хозяев Тимофеенко, который с 18-ю очками стал самым результативным у победителей. У гостей выделялся Хилл, который сделал дабл-дабл (26 очков, 16 подборов).

Днепр в следующем поединке 17 февраля также дома играет против Николаева. Запорожцы в следующий раз будут играть 1 марта дома против Черкасских Мавп.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

15 февраля

Днепр – Запорожье– 87:83 (23:17, 25:22, 16:24, 23:20)

Днепр: Тимофеенко 18 очков, 6 подборов, 2 передачи; Мішула 17о, 2пд, 5пр.

Запорожье: Хилл 26о, 16пд, 4пр; Холтон 18о, 5пд, 6пр.