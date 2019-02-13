Запорожцы в концовке одолели харьковский Политехник в матче баскетбольной Суперлиги

Игра завершилась со счетом 86:90.

В Харькове завершился матч чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги-Пари-Матч, в котором Политехник принимал БК Запорожье и проиграл на последних секундах напряженной встречи.

Игра завершилась со счетом 86:90, сообщает официальный сайт соревнований.

Команда Валерия Плеханова лучше вошла в заключительную фазу игры и сумела победить в чрезвычайно сложном и равном матче.

Харьковчане лучше начали матч и сразу организовали мини-рывок 5:0.

Однако, команда Валерия Плеханова довольно быстро дала понять, что так просто не сложит оружие – и уже через 5 минут после стартового вбрасывания счет в игре был равный. После этого уже гости усилиями Прессли и Кондракова пытались убежать в отрыв, но команда хозяев была против.

На первый перерыв команды ушли при почти равном счете – 21:19.

Во второй десятиминутке на паркете болельщики продолжили спосетрігати равную и интересную борьбу: команды поочередно выходили в лидеры матча. Немного лучше это получалось у хозяев, которые сумели удалиться на 7 баллов, но команда Плеханова очень быстро оппонентов надзогнала. На большой перерыв коллективы ушли при счете 45:43.

В третьей четверти мощный старт выдали харьковчане: Кромер и компания организовали рывок для своей команды и повели +8. Но гости были против и снова сравняли счет под конец периода.

В настоящий триллер превратился последний период. Каждые несколько десятков секунд менялся лидер в Локомотиве, но сильнее все же в концовке оказались гости, которые и одержали очередную победу в рамках Суперлиги Пари-Матч – 86:90.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

13 февраля

БК “Политехник” – БК “Запорожье” – 86:90 (21:19, 24:24, 21:22, 19:25)

Пл: Грэм – 27оч, 10пб; Кромер – 27оч; Завадский – 9оч, 8пб.

Зп: Холтон – 26оч, 7пб; Хилл – 17оч, 11пб; Прессли – 7оч, 11пб.