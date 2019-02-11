"Чикаго" продлил победную серию до семи матчей в регулярном чемпионате НХЛ

Блэкхокс обыграли Детройт Ред Уингз со счетом 5:2.

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге Чикаго обыграл Детройт и одержал седьмую подряд победу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Матч завершился со счетом 5:2, сообщает официальный сайт соревнований.

43 сэйва Кэма Уорда и два очка Патрика Кейна, продлившего результативную серию до 14 матчей, позволили "Чикаго" (23-24-9) выиграть в седьмой раз подряд и до четырех очков сократить отставание от зоны плей-офф. Перед победной серией "Блэкхокс" проиграли пять раз подряд. Кейн, набрав 81 очко, вышел на второе место спора бомбардиров, обойдя Коннора Макдэвида, и на три балла отстает от Никиты Кучерова (84). В последних 22 матчах Кейн набрал 44 (18+26) очка.

Двумя голами и передачей у хозяев отметился Доминик Кахун, Дилан Стром забил гол и сделал две передачи, а Алекс Дебринкат записал на свой счет три паса.

"Детройт" (21-28-7) в последних шести встречах сыграл 3-3-0. Голами у "Ред Уингз" отметились Кристофер Эн и Густав Нюквист.

НХЛ. Регулярный чемпионат.

10 февраля.

Нэшвилл – Сент-Луис – 4:5 (0:0, 1:3, 3:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 22 Пьетранжело (О′Райлли, Томас), 0:2 – 24 Тарасенко (Баумистер, Парайко), 1:2 – 25 Арвидссон (Йоси, Эллис), 1:3 – 25 Бозак (Стеен, Шварц), 2:3 – 42 Йоси (Эллис, Фиала), 3:3 – 46 Арвидссон (Экхольм, Джохансен), 3:4 – 47 Тарасенко (Баумистер, О′Райлли), 4:4 – 52 Форсберг (Джохансен), 4:5 – 61 Тарасенко

Баффало – Виннипег – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 23 Копп (Литтл), 1:1 – 32 Айкел (Скиннер, Далин), 1:2 – 56 Уилер (Шайфли, Моррисси), 1:3 – 59 Шайфли (Труба, Уилер)

Бостон – Колорадо – 2:1 (0:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 19 Маккиннон (Ландескуг, Комфер), 1:1 – 23 Мур (Маршанд, Макэвой), 2:1 – 64 Маршанд (Крюг, Бержерон)

Чикаго – Детройт – 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Кагун (Строум, Дебринкат), 2:0 – 18 Строум (Дебринкат, Кагун), 2:1 – 35 Эн, 3:1 – 47 Кагун (Дебринкат, Строум), 3:2 – 55 Нюквист (Абделькадер, Дженсен), 4:2 – 56 Кэйн (Густафссон, Тэйвс), 5:2 – 57 Тэйвс (Сибрук, Кэйн)

Айлендерс – Миннесота – 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 14 Бовилье (Комаров, Филппула), 1:1 – 20 Гранлунд (Паризе, Цукер), 2:1 – 22 Тэйвс (Бэйли, Пулок)

Нью-Джерси – Каролина – 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 11 Заха (Хишир, Мерфи), 2:0 – 19 Юханссон (Палмиери, Хишир), 2:1 – 27 Хэмилтон (Нидеррайтер, Уильямс), 3:1 – 55 Юханссон (Хишир, Братт), 3:2 – 58 Терявяйнен (Ахо, Нидеррайтер)

Флорида – Тампа-Бэй – 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Кучеров (Строльман, Хедман), 0:2 – 32 Стэмкос (Миллер, Строльман), 1:2 – 33 Ватрано (Мэтисон, Юбердо), 1:3 – 37 Кэллахан (Жозеф), 2:3 – 38 Мальгин (Шейэн, Брауэр), 2:4 – 44 Пойнт (Кучеров, Миллер), 2:5 – 59 Кучеров (Пойнт, Стэмкос)

Рейнджерс – Торонто – 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Зибанежад (Крайдер, Зукарелло-Асен), 1:1 – 10 Капанен, 2:1 – 14 Веси (Строум, Крайдер), 3:1 – 51 МакКуайд (Зукарелло-Асен), 4:1 – 59 Хэйс