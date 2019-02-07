Украинские биатлонисты не попали в Топ-30 на этапе Кубка мира в Канаде

Лучшим из украинцев в Кэнморе стал Тарас Лесюк.

В Кэнморе (Канада) завершилась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в мужской индивидуальной гонке никто из представителей Украины не попал в Топ-30.

Лучшим из наших стал Тарас Люесюк, занявший итоговое 32-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Лесюк допустил 1 промах на огневых рубежах и отстал от победителя гонки в итоге на 4 минуты 46,8 секунды.

Александр Тищенко занял 34-е место, а Сергей Семенов - 62-е.

Дмитри Пидручный на старт гонки не вышел.

Победителем соревнований сегоня стал Йоханнес Тингес Бё, преодолевший дистанцию с результатом 35 минут 27,9 секунд (0 промахов), призерами стали еще один норвежец Кристианс и россиянин Логинов.