Украинские биатлонисты не попали в Топ-30 на этапе Кубка мира в Канаде
22:56, 07 февраля 2019Другое
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Лучшим из украинцев в Кэнморе стал Тарас Лесюк.
Тарс Лесюк занял 32-е место в индивидуальной гонке этапа Кубка мира / biathlon.com.ua
В Кэнморе (Канада) завершилась первая гонка этапа Кубка мира по биатлону, где в мужской индивидуальной гонке никто из представителей Украины не попал в Топ-30.
Лучшим из наших стал Тарас Люесюк, занявший итоговое 32-е место, сообщает официальный сайт соревнований.
Лесюк допустил 1 промах на огневых рубежах и отстал от победителя гонки в итоге на 4 минуты 46,8 секунды.
Александр Тищенко занял 34-е место, а Сергей Семенов - 62-е.
Дмитри Пидручный на старт гонки не вышел.
Победителем соревнований сегоня стал Йоханнес Тингес Бё, преодолевший дистанцию с результатом 35 минут 27,9 секунд (0 промахов), призерами стали еще один норвежец Кристианс и россиянин Логинов.
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