18-летняя украинка Ястремская - после победы в Хуахине: посвящаю победу своей маме (видео)

3 февраля украинка завоевала свой второй титул WTA в карьере.

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская прокомментировала свою победу на теннисном турнире WTA в Хуахине (Таиланд). Напомним, в финале украинка обыграла в трех сетах австралийку Айлу Томлянович.

"В первую очередь хочу поздравить Айлу с отличным турниром. Когда я была младше, то равнялась на тебя. Ты хороший игрок и с тобой всегда трудно бороться.

Я так взволнована, Боже, даже не знаю, что сказать... Это мой второй титул WTA... Просто хочу всех поблагодарить. Спасибо организаторам, спонсорам, это был замечательный турнир. Я впервые сюда приехала, не ожидала, что пройду так далеко, потому что с моей мамой произошел небольшой инцидент. Она перенесла операцию и вернулась в Украину, поэтому мне было на самом деле трудно тут выступать. Но я доказала, что могу через это пройти. Эту победу, этот турнир я посвящаю своей маме.

Всем, кто смотрел, спасибо за вашу поддержку! Спасибо одному человеку, который со мной с детства, не буду говорить имя, но вы знаете, кто это. И мама, для тебя эта победа. Жаль, что тебя не было с нами, но все равно...", - сказала Ястремская, которую цитирует официальный твиттер WTA.

Как сообщал УНИАН, 18-летняя украинка Даяна Ястремская выиграла в Таиланде свой второй титул в карьере.