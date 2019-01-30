Киев-Баскет обыграл Политехник и продолжил победную серию в Суперлиге Пари-Матч

Напряженная игра завершилась со счетом 88:86.

Харьковский Политехник уступил на последних секундах Киев-Баскету в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Пари-Матч – 86:88.

У хозяев были основания рассчитывать на удачный для себя ход поединка, сообщает официальный сайт соревнований.

После выздоровления от повреждения вернулся в команду лучший бомбардир Ти Джей Кромер. И харьковчане таки задавали тон в игре. Хотя американец и не был в этом на первых ролях. Заметно активнее был его соотечественник Делван Грэм. Кромер в середине четверти отметился результативной передачей на трехочковый Джавана и в конце попал со средней дистанции. Однако хозяева на то время уже потеряли лидерство. Этому поспособствовали точные дальние выстрелы Луценко и Латковича.

С началом второй четверти харьковчане постепенно отыграли 8 очков отставания. Больше всего постарались Грэм с Кромером. В целом по итогам четверти Кромер набрал 7 очков и стал третьим по результативности после Завадского и Грэма. Игра выровнялась, и на большой перерыв команды ушли при паритета.

Хозяева в первой половине больше бросали и забивали со средней дистанции 12 с 25-ти. Гости же преобладали за трехами – 7 забитых с 16-ти.

По перерыве фаворита в борьбе все еще не определилось. В конце третьей четверти киевляне попытались обеспечить стратегический отрыв на заключительную 10-минутку. И последним броском Кромер сократил разницу до 4-х очков.

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В последней четверти харьковчане снова выровняли положение. А серия точных трехочковых от Козлова дважды и Кромера вернула лидерство Политехнику. И времени еще оставалось достаточно. Стратегическим стало трехочковое попадание Петрова за 51 секунду до конца игрового времени. Киевляне вышли вперед на четыре очка. И хотя Джаван сразу ответил на это также дальним попаданием, вырвать победу хозяевам не удалось. Гости эффективнее сыграли на последних нервных секундах.

Поэтому Киев-Баскет одержал всего 12-ю и шестую подряд победу в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

У хозяев героем матча стал Кромер сразу, который после травмы стал самым результативным в составе своей команды, а партнеры за его помощи до последней секунды боролась за победу. Грэм сделал записал дабл-дабл (20 очков, 11 подборов). У гостей мощно сыграли Петров, Латкович и Крик.

Политехник следующий поединок сыграет 1 февраля дома против Черкасских Мавп. Киев-Баскет тот же день будет играть в Днепре.

ЧЕМПИОНАТ УКРАИНЫ

Суперлига Пари-Матч

30 января

Политехник (Харьков) – Киев-Баскет– 86:88 (16:24, 25:17, 21:25, 24:22)

Политехник: Кромер 21 очко, 8 подборов, 9 передач; Грэм 20о, 11пд, 4пр; Завадский 18 о, 7пд, 2пр.

Киев-Баскет: Крик 22о, 7 пд, 1пр; Петров 18о, 6пд, 3пр; Латкович 17о, 7пд, 9пр.