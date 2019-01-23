Даллас обыграл Клипперс, Финикс уступил Миннесоте в НБА

"Оклахома" была сильнее "Портленда".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. "Торонто" обыграл "Сакраменто", а "Оклахома" была сильнее "Портленда", сообщает официальный сайт соревнований. Торонто – Сакраменто 120:105 (29:34, 31:22, 28:22, 32:27) Торонто: Лаури (19 + 9 передач), Ванвлит (19 + 7 подборов + 7 передач), Сиакам (18), Ибака (15 + 10 подборов), Грин (6) – старт; Майлз (15), Пауэлл (11), Райт (9), Буше (8), Лойд (0), Ричардсон (0), Маккоу (0), Монро (0). Сакраменто: Бэгли (22 + 11 подборов), Богданович (16 + 8 подборов + 9 передач), Хилд (15), Феррелл (10 + 7 подборов + 6 передач), Коули-Стайн (10) – старт; Джайлз (11), Маклемор (10), Куфос (5), Джексон (4), Мэйсон (2). Оклахома-Сити – Портленд 123:114 (25:25, 37:30, 31:32, 30:27) Оклахома-Сити: Джордж (36 + 8 подборов + 5 перехватов), Уэстбрук (29 + 10 подборов + 14 передач + 5 потерь), Фергюсон (14), Адамс (14 + 8 подборов), Грант (11) – старт; Шредер (13), Паттерсон (6), Надер (0), Ноэл (0). Портленд: Лиллард (34 + 8 передач + 5 перехватов + 5 потерь), Макколлум (31), Нуркич (22 + 15 подборов + 5 потерь), Амину (4 + 13 подборов), Харклесс (0) – старт; Ленард (9), Лэйман (4), Тернер (4), Коллинз (4), Сет Карри (2). Даллас – Клипперс 106:98 (26:29, 32:27, 20:17, 28:25) Даллаc: Барнс (20), Смит (17 + 8 подборов), Дончич (17 + 7 подборов + 6 передач), Джордан (13 + 16 подборов + 4 блок-шота), Мэттьюз (9) – старт; Харрис (13), Новицки (8), Финни-Смит (5), Пауэлл (2), Клебер (2), Брансон (0). Клипперс: Беверли (16 + 9 подборов), Брэдли (15), Харрелл (11 + 8 подборов), Харрис (9 + 7 подборов), Гилджес-Александер (8) – старт; Уильямс (15), Мотли (7), Скотт (7), Уоллес (4), Робинсон (3), Торнвелл (3), Гортат (0). Финикс – Миннесота 91:118 (27:32, 22:32, 22:29, 20:25) Финикс: Букер (14), Бендер (13 + 10 подборов), Бриджес (7), Мелтон (4), Уоррен (4) – старт; Джексон (27 + 10 подборов), Убре (13), Дэниелс (7), Эйси (2), Окобо (0), Кроуфорд (0). Миннесота: Таунс (25 + 18 подборов + 7 передач), Окоги (21), Уиггинс (17 + 9 подборов), Гибсон (13 + 7 подборов), Роуз (6) – старт; Бэйлесс (14 + 7 передач), Террелл (5), Шарич (5), Денг (4), Уильямс (3), Толливер (3), Бэйтс-Диоп (2), Дженг (0).

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