Хьюстон в овертайме обыграл Лейкерс, Атланта украинца Леня уступила Бостону в НБА

Украинские легионеры Алексей Лень и Святослав Михайлюк приняли участие в очередных поединках чемпионата.

Накануне состоялись очередные матчи НБА. Украинский центровой «Атланты» Алексей Лень сыграл почти 19 минут в матче с «Бостоном» (105:113). За это время он набрал 15 очков, совершил 6 подборов, сделал 2 ассиста, 1 перехват, 1 блок-шот, а также две потери и ноль фолов. Лень реализовал 7 из 10 бросков с игры, среди них 1 из 2 трехочковых. Броски с линии не выполнял. Показатель полезности украинца составил +7.

Украинский легкий форвард «Лейкерс» Святослав Михайлюк принял участие в матче против «Хьюстона» (134:138 ОТ). Михайлюк провел на площадке 11 минут, набрал 2 очка, сделал 1 ассист, а также один фол. Украинец реализовал 1 из 4 бросков с игры, один раз бросал трехочковый, но не попал. Штрафные броски не исполнял. Его показатель полезности составил +8.

«Филадельфия 76» - «Оклахома Сити Тандерс» 115:117 (25-33, 31-26, 23-29, 36-29)

«Филадельфия 76»: Эмбиид (31 + 8 подборов), Редик (22), Симмонс (20 + 15 подборов + 9 передач - 6 потерь), Батлер (18), Чендлер (4) - старт; Болден (3), Мускала (6), Шемет (9), МакКоннелл (2)

«Оклахома Сити Тандерс»: Джордж (31), Уэстбрук (21 + 10 подборов + 6 фолов), Адамс (16 + 9 подборов), Фергюсон (11), Грант (10 + 9 подборов) - старт; Ноэл (4), Паттерсон (0), Надер (3), Шредер (21), Диалло (0)

«Шарлотт Хорнетс» - «Финикс Санз» 135:115 (39-26, 32-34, 38-26, 26-29)

«Шарлотт Хорнетс»: Уокер (21 + 8 подборов - 5 потерь), Лэмб (18), Батюм (15), Уильямс (14), Бийомбо (11 + 13 подборов + 5 блокшотов) - старт; Бриджес (10), Кидд-Гилкрист (10), Эрнангомес (9 + 13 подборов + 6 фолов), Грэм (3), Паркер (14), Бэйкон (3), Монк (7)

«Финикс Санз»: Букер (32 + 11 передач), Уоррен (16), Эйтон (10), Бриджес (9), Мелтон (3) - старт; Бендер(0), Холмс (4), Джексон (8), Убре (24), Эйси (2), Окобо (2), Дэниелс (5)

«Орландо Мэджик» - «Милуоки Бакс» 108:118 (24-33, 22-26, 36-28, 26-31)

«Орландо Мэджик» : Вучевич (27), Огастин (14 + 7 передач), Фурнье (11), Симмонс (10), Айзек (6) - старт;Мартин (12), Айвунду (0), Бамба (5), Бриско (7), Росс (16)

«Милуоки Бакс»: Бледсоу (30 + 7 подборов), Адетокумбо (25 + 13 подборов - 5 потерь), Брогдон (18), Миддлтон (15), Лопес (8 + 6 блокшотов) - старт; Уилсон (8 + 10 подборов), Ильясова (3), Хилл (2), Браун (3), Снелл (6)

«Индиана Пэйсерс» - «Даллас Маверикс» 111:99 (24-23, 34-19, 26-27, 27-30)

«Индиана Пэйсерс»: Коллисон (16), Оладипо (12 + 8 подборов), Тернер (12), Богданович (9 + 7 подборов), Янг(8 + 7 подборов) - старт; Сабонис (16 + 11 подборов), Лиф (0), Джонсон (0), МакДермотт (9), О'Куинн (2), Холидэй (0), Джозеф (8), Эванс (19)

«Даллас Маверикс»: Барнс (20), Мэттьюз (17), Джордан (15 + 16 подборов), Дончич (8), Клебер (3) - старт;Новицки (0), Пауэлл (11), Финни-Смит (7), Межри (2), Брансон (12), Харрис (2), Мэйкон (2), Брокхофф (0)

«Детройт Пистонс» - «Сакраменто Кингз» 101:103 (30-26, 27-25, 25-23, 19-29)

«Детройт Пистонс»: Гриффин (38 - 5 потерь), Буллок (8), Пачулия (7 + 12 подборов), Браун (6 + 10 подборов), Джексон (4) - старт; Луэр (8), Джонсон (2), Кальдерон (5), Томас (4), Кеннард (19)

«Сакраменто Кингз» : Хилд (35 + 9 подборов), Фокс (14 + 10 передач), Коули-Стайн (12), Шамперт (7 + 7 подборов), Бьелица (5) - старт; Бэгли (14), Джайлс (8), Джексон (0), Куфос (0), Феррелл (0), Богданович (8 + 7 передач)

«Торонто Рапторс» - «Мемфис Гризлис» 119:90 (23-19, 32-29, 45-14, 19-28)

«Торонто Рапторс»: Грин (24 + 7 подборов), Ибака (18), Сиакам (17 + 8 подборов), Лоури (12 + 7 передач), ВанВлит (4 + 7 передач) - старт; Буше (3), Пауэлл (14), Майлз (13 + 5 перехватов), Монро (0), Райт(9), Лойд (0), Ричардсон (3), Маккоу (2)

«Мемфис Гриззлис»: Джексон (16 + 9 подборов), Конли (10), Темпл (8), Холидэй (7), Грин (3) - старт; Рэбб (13 + 11 подборов), Каспи (8), Мак (14), Картер (6), Ватанабэ (5)

«Атланта Хоукс» - «Бостон Сэлтикс» 105:113 (36-28, 31-32, 22-23, 16-30)

«Атланта Хоукс»: Хуэртер (18 + 7 передач), Янг (16 + 7 передач - 6 потерь), Коллинс (15 + 11 подборов), Бембри (10), Дедмон (6) - старт; Спеллман (6 + 7 подборов), Картер (4), Принс (9 + 7 подборов), Лень (15), Лин (6)

«Бостон Сэлтикс»: Ирвинг (32 - 5 потерь), Тейтум (19), Хорфорд (13 + 9 подборов), Моррис (8 + 7 подборов), Смарт (4) - старт; Оджолей (3), Тайс (5), Бэйнс (6), Розир (9 + 11 подборов), Уанамейкер (0), Браун(14)

«Чикаго Буллз» - «Майами Хит» 103:117 (30-31, 27-24, 19-28, 27-34)

«Чикаго Буллз»: ЛаВин (22), Маркканен (20 + 9 подборов), Данн (6), Лопес (5 + 7 подборов), Хатчисон (5) - старт; Портис (21), Паркер (11), Арчидьяконо (8), Харрисон (1), Селден (4)

«Майами Хит» : Ричардсон (26), Уинслоу (11), Джонсон (10), Уайтсайд (6 + 10 подборов), Макгрудер (0) - старт; Олиник (1), Джонс мл. (9), Адебайо (5), Джонсон (14), Уэйтерс (21), Уэйд (14 + 10 подборов + 7 передач)

«Хьюстон Рокетс» - «Лос-Анджелс Лэйкерс» 138:134 (26-39, 20-25, 36-22, 38-34, 18-14)

«Хьюстон Рокетс»: Харден (48 + 8 подборов + 4 перехватов - 6 потерь), Гордон (30), Эннис (18), Такер (9 + 9 подборов + 5 перехватов), Риверс (5) - старт; Кларк (6), Наннелли (0), Нене (5), Грин (17)

«Лос-Анджелс Лэйкерс»: Кузма (32 + 8 подборов), Ингрэм (21 - 6 потерь), Болл (8 + 11 передач), Колдуэлл-Поуп(8), Чендлер (3 + 7 подборов) - старт; Бизли (8), Зубац (17 + 7 подборов + 6 фолов), МакГи (12 + 14 подборов), Харт (7), Михайлюк (2), Стивенсон (16)

«Денвер Наггетс» - «Кливленд Кавальерс» 124:102 (37-25, 33-21, 31-30, 23-26)

«Денвер Наггетс»: Мюррэй (26), Йокич (19 + 11 подборов + 12 передач), Миллсэп (14), Бизли (13), Крэйг (5) - старт; Лайдон (2), Лайлс (16), Пламли (5 + 9 подборов), Гудвин (0), Моррис (15), Бартон (5), Харрис (4)

«Кливленд Кавальерс»: Жижич (23), Худ (18), Осман (17), Секстон (10 + 7 передач), Пэйн (0) - старт; Фрай (0), (3), Блоссомгейм (2), Деллаведова (8), Кларксон (13), Беркс (8)