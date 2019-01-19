Питтсбург в овертайме выиграл у Аризоны, Вашингтон уступил Айлендерс в НХЛ

"Ванкувер" одолел "Баффало".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт Нацйиональной хоккейной лиги. Флорида – Торонто – 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 1 Хэйнси (Райлли, Капанен), 1:1 – 9 Хоффман (Йэндл, Бьюгстэд), 2:1 – 14 Мэтисон (Юбердо, Трочек), 3:1 – 58 Ватрано (Пысик) Коламбус – Монреаль – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Шайбы: 0:1 – 6 Татар (Шапю, Уэбер), 0:2 – 28 Татар (Галлахер, Дано), 1:2 – 45 Бьоркстранн (Нэш, Джонс), 1:3 – 57 Армия (Уэбер, Доми), 1:4 – 58 Армия (Петри, Доми) Вашингтон – Айлендерс – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Шайбы: 0:1 – 45 Бэйли (Пелек, Барзэл), 0:2 – 47 Клаттербак (Пелек, Сизикас) Каролина – Оттава – 1:4 (0:1, 1:3, 0:0) Шайбы: 0:1 – 15 Пяярви-Свенссон (Смит, Сиси), 0:2 – 27 Райан (Дюшен, Дзингел), 0:3 – 27 Стоун (Тирни), 1:3 – 31 Фогеле, 1:4 – 36 Воланин (Сиси, Ткачак) Калгари – Детройт – 6:4 (0:1, 2:1, 4:2) Шайбы: 0:1 – 19 Манта (Нюквист, Крунвалль), 1:1 – 27 Беннетт (Броди, Нил), 1:2 – 33 Ларкин (Бертуцци, Грин), 2:2 – 34 Монахан (Линдхольм, Годро), 2:3 – 44 Грин (Ванек, Нильсен), 3:3 – 47 Нил (Беннетт, Андерссон), 3:4 – 48 Ларкин (Бертуцци, Нюквист), 4:4 – 54 Джиордано (Райан), 5:4 – 56 Беннетт (Броди, Райан), 6:4 – 59 Броди (Смит, Ткачак) Аризона – Питтсбург – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0) Шайбы: 1:0 – 12 Келлер (Гарланд, Экман-Ларссон), 1:1 – 24 Риикола (Симон, Петтерссон), 1:2 – 25 Генцел (Уилсон, Каллен), 2:2 – 54 Степан (Хиностроза, Ялмарссон), 2:3 – 64 Кессел (Малкин, Кросби) Ванкувер – Баффало – 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) Шайбы: 0:1 – 8 Родригес (Соботка, Ристолайнен), 1:1 – 12 Эдлер (Босер, Хорват), 2:1 – 15 Берчи (Пулио), 2:2 – 22 Окпосо (Гиргенсонс, Ларссон), 3:2 – 28 Босер (Хорват), 3:3 – 32 Райнхарт (Айкел, Шири), 4:3 – 45 Эрикссон (Бигл, Ливо)

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