Украинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате Европы по джиу-джитсу

У Ярослава Блажко и Владислава Ярощука бронзовые медали.

В Лиссабоне (Португалия) проходит чемпионат Европы по бразильскому джиу-джитсу IBJJF 2019, где украинские спортсмены уже завоевали две бронзовые медали.

Награды на счету Ярослава Блажко (Кропивницкий) и Владислава Ярощука (Харьков), сообщает официальный сайт соревнований.

Прошлогодний чемпион Европы Блажко (спортивный клуб Борець), несмотря на бронзу, выдал отличное выступление накануне. Украинский спортсмен уверенно выиграл 4 схватки, проиграв лишь в полуфинале в равной борьбе будущему чемпиону в своей категории - пурпурные пояса, адалт -.Эдуардо де Арайо Рохуэ.

В свою очередь, Владислав Ярощук ("Gracie Barra") занял 3-е место в мужских соревнованиях среди обладателей синих поясов.

Чемпионат Европы проходит в Португалии с 15 по 20 января.