Коламбус в результативном матче обыграл Рейнджерс, Виннипег одолел Анахайм в НХЛ

"Ванкувер" разгромил "Флориду".

Накануне прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. О их результатах сообщает официальный сайт турнира.

В одном из центральных поединков «Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 7:5 в пользу хозяев. Для «Блю Джекетс» эта победа стала третьей кряду.

Каролина – Нэшвилл – 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 15 Ахо, 2:0 – 18 Мяэналанен (де Хаан, Фолк), 2:1 – 22 Сиссонс (Эллис, Йоси), 3:1 – 23 Ахо (Терявяйнен, Ферланд), 4:1 – 28 Валльмарк (Слэвин, Макгинн), 5:1 – 30 Уильямс (Ахо, Ферланд), 5:2 – 34 Форсберг (Бонино, Йоси), 5:3 – 53 Форсберг (Арвидссон, Джохансен), 6:3 – 56 Ахо (Песке, Терявяйнен)

Виннипег – Анахайм – 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Гиббонс (Роуни, Монтур), 0:2 – 16 Ракелль (Роуни, Спронг), 1:2 – 19 Уилер (Шайфли, Моррисси), 2:2 – 22 Лайне (Литтл), 2:3 – 35 Кольяно (Роуни, Спронг), 3:3 – 54 Чьяро (Копп, Танев), 4:3 – 64 Литтл (Труба)

Коламбус – Рейнджерс – 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 4 Строум (Фаст, Хитил), 1:1 – 5 Панарин (Дюбуа, Эткинсон), 2:1 – 8 Дюклер (Мюррей, Нутиваара), 2:2 – 17 Крайдер (Георгиев, Нивс), 3:2 – 34 Эткинсон (Веренски), 4:2 – 37 Седлак (Нэш, Бьоркстранн), 4:3 – 38 Зукарелло-Асен (Зибанежад), 5:3 – 39 Фолиньо (Андерсон, Мюррей), 6:3 – 45 Савар (Панарин), 6:4 – 55 Зукарелло-Асен, 6:5 – 56 Веси (Смит), 7:5 – 58 Фолиньо

Ванкувер – Флорида – 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Шайбы: 1:0 – 32 Эрикссон, 1:1 – 45 Ватрано (Экблад, Боргстрем), 2:1 – 47 Хаттон (Бигл, Стечер), 3:1 – 57 Босер (Эрикссон), 4:1 – 59 Бигл (Хорват, Эрикссон), 5:1 – 59 Гранлунд (Пулио, Мотте)

Айлендерс – Тампа-Бэй – 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Нелсон (Барзэл, Эберле), 2:0 – 4 Клаттербак (Сизикас, Мартин), 3:0 – 4 Тэйвс, 4:0 – 31 Сизикас (Клаттербак, Мартин), 4:1 – 38 Макдона (Палат, Стэмкос), 5:1 – 59 Бэйли (Ледди, Ли)

Калгари – Аризона – 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Шайбы: 1:0 – 16 Джиордано (Манжипан, Райан), 2:0 – 17 Монахан (Джиордано, Годро), 3:0 – 21 Ткачак (Фролик, Баклунд), 4:0 – 37 Годро (Фролик, Монахан), 4:1 – 39 Оэстерле (Степан, Голигоски), 5:1 – 44 Ткачак (Броди, Баклунд), 6:1 – 46 Джиордано (Линдхольм, Броди), 7:1 – 47 Беннетт (Янковски, Нил)