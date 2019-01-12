Вита Семеренко провалила гонку преследования этапа КМ по биатлону

Украинка опустилась на 20 позиций после спринта накануне.

В Оберхофе (Германия) завершилась женская гонка преследования в рамках этапа Кубка мира по биатлону, в которой лучшей из украинок была Анастасия Меркушина, которая опередила, в том числе, вошедшую в Топ-6 спринта Виту Семеренко.

Лучшая из украинок - Меркушина - финишировала на 19-м месте с 1 промахом и отставанием от победительницы в 2 минуты 12,5 секунды, сообщает официальный сайт соревнований.

Другая украинка Вита Семеренко, которая накануне в спринте заняла 6-е место, сегодня допустила на огневых рубежах 6 промахов, уступила победительнице по скорости 2 минуты 29,4 секунды и проиграла в общей сложности 20 мест, финишировав на 26-й позиции.

Победительницей гонки стала Лиза Витоцци из Италии с результатом 32 минуты 32,9 секунды и 2 промахами. Итальянка одержала вторую победу во второй гонке подряд на этапах Кубка мира и всего вторую в карьере.

Позже сегодня состоится мужская гонка преследования, а в воскресенье - две эстафеты.