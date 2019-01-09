Олимпийская чемпионка обвинила своего тренера в систематических изнасилованиях

15:41, 09 января 2019
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Сим Сок Хи подвергалась систематическому насилию на протяжении 4 лет / Спорт-Экспресс

Представительница Южной Кореи подала обвинительный акт в прошлом месяце. Спортсменка заявила, что тренер систематически насиловал ее с 17 лет, то есть, с 2014 года. Насилие прекратилось за месяц до Олимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщает Sportarena со ссылкой на Scmp.com.

Интересно, что тренер уже находится под следствием, но по другому делу – жестокое избиение Сок и других спортсменок.

Обвинения должны быть рассмотрены судом 14 января.

21-летняя Сим Сок Хи выиграла золото в командной эстафете на 3000 м в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.

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Теги: #изнасилование#Пхенчхан-2018#Олимпиада шорт-трек