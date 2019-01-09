Олимпийская чемпионка обвинила своего тренера в систематических изнасилованиях

Двукратная олимпийская чемпионка по шорт-треку Сок Сим Хи обвинила своего бывшего тренера Чо Чже Бома в сексуальном насилии.

Представительница Южной Кореи подала обвинительный акт в прошлом месяце. Спортсменка заявила, что тренер систематически насиловал ее с 17 лет, то есть, с 2014 года. Насилие прекратилось за месяц до Олимпиады-2018 в Пхенчхане, сообщает Sportarena со ссылкой на Scmp.com.

Интересно, что тренер уже находится под следствием, но по другому делу – жестокое избиение Сок и других спортсменок.

Обвинения должны быть рассмотрены судом 14 января.

21-летняя Сим Сок Хи выиграла золото в командной эстафете на 3000 м в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018.