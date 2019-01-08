цей матеріал доступний українською

Стаховский и Костюк начали с побед выступления на Australian Open

11:50, 08 января 2019
Другое
68 0
Марта Костюк / btu.org.ua

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Марта Костюк успешно стартовали в квалификации первого в 2019 году турнира Большого Шлема - Australian Open. 

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Стаховский в первом раунде квалификации обыграл француза Кенни де Шеппера - 6:3, 4:6, 6:3. В следующем раунде украинец сыграет с Лукой Ванни из Италии. 

В женской квалификации стартовала 16-летняя Марта Костюк, которая обыграла словачку Яну Чепелову - 6:3, 7:5. Украинка во втором раунде встретится с голландкой Лесли Керхов.

Отметим, что в квалификации Australian Open-2019 также выступят Ангелина Калинина и Катарина Завацкая, а вот Катерина Бондаренко снялась с турнира по причине беременности.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Марта Костюк#Сергей Стаховский