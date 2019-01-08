Стаховский и Костюк начали с побед выступления на Australian Open
11:50, 08 января 2019Другое
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Сергей и Марта прошли во второй раунд квалификации.
Марта Костюк / btu.org.ua
Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Марта Костюк успешно стартовали в квалификации первого в 2019 году турнира Большого Шлема - Australian Open.
Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Стаховский в первом раунде квалификации обыграл француза Кенни де Шеппера - 6:3, 4:6, 6:3. В следующем раунде украинец сыграет с Лукой Ванни из Италии.
В женской квалификации стартовала 16-летняя Марта Костюк, которая обыграла словачку Яну Чепелову - 6:3, 7:5. Украинка во втором раунде встретится с голландкой Лесли Керхов.
Отметим, что в квалификации Australian Open-2019 также выступят Ангелина Калинина и Катарина Завацкая, а вот Катерина Бондаренко снялась с турнира по причине беременности.
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