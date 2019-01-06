Из-за травмы голеностопа Цуренко снялась с турнира WTA в Сиднее

Примеру украинки последовала ее сегодняшняя соперница чешка Плишкова.

Украинка Леся Цуренко отказалась от участия в турнире категории WTA Premier в Сиднее. Причиной, возможно, послужила травма голеностопа, которую она получила в сегодняшнем финальном матче на турнире в Брисбене.

Примечательно, что снялись с соревнований в Сиднее также соперница Цуренко по сегодняшнему финалу чешка Каролина Плишкова, а также японка Наоми Осака, которую Леся победила в полуфинале в Брисбене.

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Успешное выступление Цуренко в Брисбене позволит ей занять 24-е место в рейтинге WTA, что станет лучшим результатом в карьере украинки.

Как сообщал УНИАН, Цуренко и Плишкова соперничали в сегодняшнем финале в Брисбене, по итогам которого сильнее оказалась чешка - 4:6 7:5 6:2, и должны были встретиться между собой в первом раунде в Сиднее.

Для украинки это первое поражение в финалах за всю карьеру.