Хьюстон в овертайме дожал Голден Стэйт, Торонто проиграл Сан-Антонио в НБА

"Денвер" одержал победу над "Сакраменто".

Накануне состоялись очередные матчи регулярного чемпионата НБА. Один из лидеров первенства "Торонто" уступил в гостях "Сан-Антонио" - 107:125. В составе победителей отличился Ламаркус Олдридж, набравший 23 очка. Дерозан оформил трипл-дабл из 21 балла, 14 подборов и 11 результативных передач. У «Торонто» 21 очко на счету Кавая Леонарда, а Кайл Лоури и Йонас Валанчюнас пропускали встречу из-за травм.

В еще одном поединке "Горден Стэйт" в овертайме проиграл дома "Хьюстону" - 134:135.

Сан-Антонио – Торонто 125:107 (38:19, 29:32, 29:24, 29:32)

Сан-Антонио: Олдридж (23), Дерозан (21 + 14 подборов + 11 передач), Форбс (20), Уайт (19), Гэй (13 + 7 подборов) – старт; Миллс (12), Белинелли (7), Бертанс (5), Уокер (3), Пелтль (2 + 7 подборов), Пондекстер (0), Каннингем (0).

Торонто: Ленард (21), Ибака (14), Ванвлит (12), Сиакам (10 + 7 передач), Грин (0) – старт; Райт (15), Пауэлл (14), Монро (12), Браун (3), Майлз (3), Буше (3), Ануноби (0).

Сакраменто – Денвер 113:117 (30:30, 36:23, 18:31, 29:33)

Сакраменто: Хилд (29), Бьелица (17), Фокс (16 + 8 передач), Коули-Стайн (13), Шамперт (0) – старт; Богданович (14), Феррелл (11), Джайлз (6), Куфос (4), Джексон (3).

Денвер: Мюррэй (36 + 7 подборов + 6 передач), Йокич (26 + 13 подборов + 6 передач + 5 потерь), Пламли (12 + 10 подборов), Эрнангомес (5), Крэйг (2) – старт; Харрис (14), Миллсэп (10), Бизли (7), Моррис (3), Лайлс (2).

Голден Стэйт – Хьюстон 134:135 OT (34:22, 36:31, 28:39, 21:27, 15:16)

Голден Стэйт: Карри (35 + 6 передач + 5 потерь), Томпсон (26), Дюрэнт (26 + 7 подборов), Луни (12 + 7 подборов), Грин (9 + 11 подборов + 8 передач) – старт; Ливингстон (6), Кук (5), Маккинни (5), Игудала (5), Жеребко (5), Белл (0).

Хьюстон: Харден (44 + 10 подборов + 15 передач + 7 потерь), Капела (29 + 21 подбор), Риверс (18), Хауз (17), Такер (3) – старт; Грин (16), Найт (5), Эннис (3), Кларк (0).