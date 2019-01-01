Стаховский закончил выступления на турнире ATP в Катаре после первого раунда
16:07, 01 января 2019Другое
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Сильнейший украинский теннисист проиграл итальянцу Чеккинато.
Сергей Стаховский / btu.org.ua
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прекратил борьбу на турнире серии ATP Tour 250 с призовым фондом $1,334,270 в Дохе (Катар) уже после первого круга.
Его соперником в первом раунде был Марко Чеккинато из Италии, посеянный на соревнованиях под 4-м номером. Итальянец одержал достаточно легкую победу со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт турнира.
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Поединок продолжался 1 час и 23 минуты. Сергей потерял на своей подаче три гейма, а выполнить брейк украинцу не удалось ни разу.
Отметим, что до этого Стаховский успешно преодолел квалификацию на соревнованиях в Дохе, выиграв оба матча.
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