Стаховский закончил выступления на турнире ATP в Катаре после первого раунда

Сильнейший украинский теннисист проиграл итальянцу Чеккинато.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прекратил борьбу на турнире серии ATP Tour 250 с призовым фондом $1,334,270 в Дохе (Катар) уже после первого круга.

Его соперником в первом раунде был Марко Чеккинато из Италии, посеянный на соревнованиях под 4-м номером. Итальянец одержал достаточно легкую победу со счетом 6:4, 6:2, сообщает официальный сайт турнира.

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Поединок продолжался 1 час и 23 минуты. Сергей потерял на своей подаче три гейма, а выполнить брейк украинцу не удалось ни разу.

Отметим, что до этого Стаховский успешно преодолел квалификацию на соревнованиях в Дохе, выиграв оба матча.